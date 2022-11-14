AB ve İngiltere’den İran’a yeni yaptırımlar

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AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının toplantısında İran'a yönelik yaptırım listesinin genişletilmesi kararı alındı.

İnsan hakları ihlalleri gerekçesiyle alınan karar kapsamında İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Emini'yi gözaltına alan ekibin 4 üyesi, İran Devrim Muhafızları Ordusunun bazı komutanları, Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyumars Heydari yaptırım listesine eklendi.

Ayrıca İran yayın kuruluşu Press TV, bir bilişim şirketi ve Besic milis güçleriyle bağlantılı bir vakıf da listeye dahil edildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptırımlarla ilgili açıklamasında, İranlı göstericilere yapılan şiddet içeren müdahaleleri şiddetle kınadıklarını bildirdi. İran halkının yanında olduklarını ifade eden Borrell, barışçıl gösteri hakkını desteklediklerini, İranlıların taleplerini ve görüşlerini özgürce ifade edebilmeleri gerektiğini vurguladı.

AB'nin yaptırımları seyahat kısıtlamaları, varlıkların dondurulmasının yanı sıra İranlı kişi ve kuruluşlara fon yasağını kapsıyor. Ayrıca ülke içinde baskı aracı olarak kullanılabilecek ekipman ve izleme cihazlarının İran'a satışı da yaptırımlar dahilinde bulunuyor.

Son kararla birlikte insan hakları ihlalleri gerekçesiyle AB'nin İran'a yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısı 126, kuruluş sayısı 11 oldu.

KİMYASAL SİLAH BAĞLANTILI YAPTIRIMLAR

AB Dışişleri Bakanları Toplantısında ayrıca Suriye'de kimyasal silah kullanımı ve Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 kişi ve 1 kuruluş da yaptırımlar listesine eklendi.

Navalnıy'ın zehirlenmesiyle bağlantılı olarak Rusya güvenlik servisi FSB'den üst düzey bazı yetkililerle Rus kimyasal silah uzmanlarına kısıtlayıcı tedbir getirildi.

Suriye'de kimyasal silah kullanımıyla bağlantılı olarak ise rejime malzeme sağlayan bir şirket ile bu şirketin Suriye doğumlu Kanada vatandaşı sahipleri listeye alındı.

İNGİLTERE’DEN DE YAPTIRIM AÇIKLAMASI

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere ile uluslararası ortakların, Emini’nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestoların şiddetle bastırılmasına öncülük eden İranlı yetkililere koordineli yaptırım kararı aldıkları belirtildi.

Açıklamada, İran polisinin gözetimi altındayken hayatını kaybeden Jina Emini'nin ölümünün ardından İranlı yetkililerin, protestolara şiddetle karşılık vererek yüzlerce kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Zarepur ile İran Siber Güvenlik Polisi Müdürü Vahid Mecid'in yanı sıra 22 siyasi ve güvenlik yetkilisine yaptırım uygulanacağı duyurulan açıklamada, bu kişilere, İngiltere'ye seyahat yasağı getirileceği ve ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasının sağlanacağı belirtildi.

"ORTAKLARIMIZLA İRAN REJİMİNE AÇIK BİR MESAJ GÖNDERDİK"

Açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin şu değerlendirmelerine de yer verildi:

"Bu yaptırımlar, ağır insan hakları ihlallerinden sorumlu olan İran rejimi içindeki yetkilileri hedef alıyor. Ortaklarımızla İran rejimine açık bir mesaj gönderdik: Protestolara yönelik şiddetli baskı durdurulmalı ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmeli. İran halkı daha net olamazdı. Rejimin dış aktörleri suçlamayı bırakıp halklarının sesini dinlemeye başlamasının zamanı geldi."

PROTESTOLAR

Tahran’da “başörtüsünü düzgün takmadığı” gerekçesiyle “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alınan Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) Jina Emini, gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirmişti.

Emini’nin toprağa verilmesinin ardından 17 Eylül’de Doğu Kürdistan ve İran’ın birçok kentinde gösteriler başladı.

Halen devam eden gösterilerde 300 dolayında kişinin hayatını kaybettiği yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Öte yandan insan hakları örgütleri, 15 bine yakın kişinin de gözaltına alındığını aktarıyor.