Politika

BM, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen kararı kabul etti

BM Genel Kurulu'nda, Rusya'nın işgal nedeniyle Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen kararı kabul edildi.
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dünya BMGK Rusya Ukrayna savaş tazminatı

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Rusya'nın işgal nedeniyle Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen kararı kabul edildi.

193 üyeli BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna içerisinde veya Ukrayna'ya karşı her türlü uluslararası hukuk ihlalinden sorumlu tutulmasının talep edildiği kararı oyladı.

94 ülkenin lehte, 14 ülkenin aleyhte oy kullandığı oylamada 74 üye ülke çekimser kaldı. Rusya, Çin, İran ve Suriye karara karşı oy kullanan üye ülkeler arasında yer aldı.

Kararda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uluslararası hukuka aykırı eylemlerinden kaynaklanan ve zarar, ölüm veya yaralanmaların tazminine yönelik uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısı yapılıyor.

BM Genel Kurulunun kararları yasal olarak bağlayıcılık taşımasa da siyasi ağırlığa sahip.

 

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