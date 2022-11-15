Politika

Pentagon: Rusya'nın Kherson'dan çekilmesi Ukrayna için stratejik bir zafer

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna’nın Kherson kentinden çekilmesini stratejik bir zafer olarak niteledi.
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Pentagon
Pentagon
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HABER MERKEZİ

Bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşı üzerine değerlendirmelerde bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey Pentagon yetkilisi, Rusya’nın, Kherson kenti başta olmak üzere büyük bir toprak parçasını Ukrayna ordusuna bırakmak zorunda kaldığını ifade etti.

Ukrayna ordusunun Kherson’da barikatları ve Ruslar tarafından bırakılmış mayınları temizlemeye ve kentteki hasarı tespit etmeye devam ettiğini belirten yetkili, “İlk belirlemelere göre su dahil birçok sivil altyapıya ağır hasar verilmiş. Ruslar, işgal ettikleri Ukrayna topraklarının kalanından çekilme niyetinde olmadığı için önümüzde halen zor bir savaşın olduğu şüphesiz. Ancak yine de Kherson’un kurtarılması önemli bir başarı ve Ukrayna halkının ve ordusunun ülkelerini savunma konusundaki kararlılığını ve sağlamlığını gösteren bir başarıdır” diye konuştu.

Yetkili, ABD’nin uluslararası ortakları ile gidebildiği yere kadar Ukrayna ordusuna destek vermeye devam edeceğini vurgulayarak, Rusya’nın Kherson’dan çekilmesini “stratejik bir zafer” ve operasyonel anlamda oldukça önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.

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