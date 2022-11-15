3 ülkeden İran’ın Kürdistan Bölgesi saldırısına kınama

ERBİL (K24)

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Erbil’in doğusundaki Koye ilçesinin bir kez daha İran saldırılarına hedef olmasını kınıyoruz. Irak’ın egemenliği, güvenlik ve istikrarını ihlal eden bu düşmanlığı şiddetle reddediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Irak hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada saldırıya tepki gösterilerek, İran’ın ihlalleri karşısında Irak’la dayanışma içinde olunduğu belirtilerek, kurbanların yakınlarına başsağlığı dilendi.

Öte yandan Mısır da İran’ın saldırılarını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İran’a tepki gösterilerek, söz konusu saldırılarla Irak’ın egemenliğinin ihlal edildiği belirtildi.

Dün Erbil’in Koye ilçesindeki Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ) karargahı ile Süleymaniye Zirgwêz’de bulunan İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) karargahına saldırı düzenlendi.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi.

İnsansız hava araçları (İHA) ile füzelerin kullanıldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

28 Eylül'de de “Demokrat Kalesi” olarak bilinen Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahı füze ve kamikaze İHA'larla hedef alınmıştı. Saldırılarda 18 kişi yaşamını yitirmiş ve 51 kişi de yaralanmıştı.