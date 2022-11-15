Spor

Haaland için ilginç teklif: 28 günlüğüne kiralayın, golf oynamasından daha mantıklı

Manchester City forması giyen Erling Haaland'a, ilginç bir transfer teklifi geldi.
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avrupa İngiltere Ashton United Erling Haaland teklif

HABER MERKEZİ

İngiltere 7. Lig'de mücadele eden Ashton United, Norveçli yıldızı Dünya Kupası arasında, 28 günlük kiralamak için Manchester City'ye teklif yaptıklarını açıkladı.

Ashton United'ın, Haaland için böyle bir teklif yaptıklarını açıklamasının ardından kulübün resmi internet sitesi çöktü.

Ashton United Menajeri Michael Clegg ise yaptığı açıklamada, "Bu mantıklı. Manchester City maç yapmayacak ve Erling'i formda tutarak yardım etmek istiyoruz, 6 hafta boyunca golf oynamasından daha mantıklı. Erling Haaland'ın bizim için çok uygun olcağını ve takım dinamiğimizle gerçekten iyi bir uyum sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Manchester City'nin bu transfer teklifine vereceği cevap büyük bir merak konusu oldu.

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