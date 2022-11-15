Politika

Dersim’de operasyon başlatıldı

Dersim'de 881 askeri unsurun katılımıyla operasyon başlatıldığı bildirildi.
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Dersim
Dersim
kürdistan Dersim PKK operasyon

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dersim'de PKK'ye yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen "Eren Abluka Sonbahar Kış-13 (Tunceli-Ovacık-Yoğunçam) Şehit Jandarna Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu"nda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve korucu timlerinden oluşan 881 unsurun bulunduğu 65 operasyonel timin yer aldığı bildirildi.

Operasyonun başlangıcından bugüne kadar yapılan arazi arama tarama faaliyetinde belirlenen 23 noktada PKK'lilerin hastane olarak kullandığı 2 mağara ve 5 sığınağın tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu alanlarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ile muhtelif malzeme ele geçirildiği ifade edildi.

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