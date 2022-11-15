KCK’den İstanbul açıklaması: Saldırıyla ilgimiz yok

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KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı, İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki patlamaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"Bu saldırı sonucu yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar bizi derinden üzmüştür" denilen açıklamada, "Karanlık bir kisveye büründürülerek tertiplendiği ve Türkiye halklarının demokratik geleceğini hedeflediği açık olan bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın devamında şunlar belirtildi:

"Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanlığı, gerçekleşen bu saldırıyla hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını ve sivilleri hedefleyen eylemler yapmalarının söz konusu olmayacağını kamuoyuna duyurmasına rağmen faşist AKP-MHP devleti ve çevreleri, ısrarla bu saldırıyı hareketimize mal etmeye çalışmaktadır. Biz, bir kez daha belirtiyoruz ki Kürt Özgürlük Hareketi’nin bu saldırıyla hiçbir ilişkisi yoktur. Faşist AKP-MHP devletinin bu saldırıyı ısrarla hareketimize yüklemek istemesi, gerçeği gizlemek ve karanlık planlarını gerçekleştirmek için ortam oluşturmak amacıyladır."

Açıklamada ayrıca, Rojava’ya yönelik bir operasyonun hedeflendiği, bu amaçla suçlama yapıldığı ifade edildi.