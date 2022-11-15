Politika

Zelenskiy'den G20 liderlerine: Rusya'ya baskının tam zamanı

Ukrayna lideri Zelenskiy, Kherson'un geri alınmasının ardından barış için Rusya'ya baskı yapmanın tam zamanı olduğunu belirterek, dünya liderlerinden ülkesindeki savaşı bitirecek bir planı desteklemelerini istedi.
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dünya Volodimir Zelenskiy G20 liderleri Rusya baskı

HABER MERKEZİ

Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılan G20 zirvesine görüntülü olarak bağlanan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Dinyeper'in sol kıyısına çekilen Rus güçlerinin yeniden toparlanmasına izin vermeyeceğini ve ülkenin kontrolünü tamamen geri alana kadar savaşmayı sürdüreceklerini söyledi.

Ukraynalı lideri Kiev'in egemenlik, toprak bütünlüğü veya bağımsızlığından ödün vermeyeceğini vurguladı.

Zelenskiy zirvede liderlerden 10 maddeli barış planını kabul ederek savaşı adil ve Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesiyle uluslararası hukuka uygun bir şekilde sona erdirmelerini istedi.

Zelensky "Rusya'nın barış planımızı reddetmesi halinde tek isteğini savaş olduğunu göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Zeleneskiy’nin konuşması sırasında Rusya'yı temsilen zirveye katılan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un salonda olup olmadığı şu an için bilinmiyor.

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