İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözaltı sayısı 50'ye yükseldi
HABER MERKEZİ
İstanbul İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili soruşturma derinleşiyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gözaltına alınanların sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.
Son operasyonda gözaltına alınan iki kişiden birinin saldırıda kilit rol üstlendiği belirtildi.
6 HASTA YOĞUN BAKIMDA
Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıda yaralananların durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.
Buna göre; tedavisi tamamlanan yaralıların sayısı 58’e ulaştı.
17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda tedavi görüyor.