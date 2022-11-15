Politika

Başkan Barzani ve Irak Cumhurbaşkanı’ndan yeni hükümete destek

Başkan Barzani ve Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Irak’ta kurulan yeni hükümete destek vurgusu yaptı.
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kürdistan Başkan Barzani Latif Reşid görüşme

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani ile Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid başkent Erbil’de bir araya geldi.

Başkan Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede Irak’taki siyasi gelişmeler il yeni hükümetin adımları ele alındı.

Açıklamada Başkan Barzani ve Reşid’in Irak’ta kurulan yeni hükümete ve programına destek vurgusu yaptığı belirtildi.

Irak’ın diğer ülkelerle ilişkilerinin de değerlendirildiği görüşmede, tehdit dilin uzak durulması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği kaydedildi.

Bu sabah Erbil’e gelen Latif Reşid’i Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani karşıladı.

Latif Reşid 13 Kasım 2022’de Irak Parlamentosu’nda gerçekleşen oturumda Irak Cumhurbaşkanı seçilmişti.

 

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