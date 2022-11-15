Yaşam

Ağrı'da otobüsün çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti

Ağrı'da, otobüsten indikten sonra yolun karşısında geçmek isterken halk otobüsünün çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Ağrı
Ağrı
kürdistan Ağrı Otobüs

HABER MERKEZİ

Fırat Mahallesi'nin Erzurum Caddesi üzerinde bir halk otobüsü, Hayrettin Atmaca Kız İmam Hatip Lisesi önündeki durakta yolcu indirdi.

Otobüsün önünden yolun karşı tarafına geçmek isteyen Hanım K. ile Şaide Ö, geliş istikametinde Engin K. idaresindeki belediyeye ait halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Engin K, gözaltına alındı. (Kaynak: AA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv