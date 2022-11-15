Ağrı'da otobüsün çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti

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Fırat Mahallesi'nin Erzurum Caddesi üzerinde bir halk otobüsü, Hayrettin Atmaca Kız İmam Hatip Lisesi önündeki durakta yolcu indirdi.

Otobüsün önünden yolun karşı tarafına geçmek isteyen Hanım K. ile Şaide Ö, geliş istikametinde Engin K. idaresindeki belediyeye ait halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Engin K, gözaltına alındı. (Kaynak: AA)