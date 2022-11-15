Neçirvan Barzani ile Latif Reşid’den çözüm vurgusu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Irak Cumhurbaşkanı başkent Erbil’de bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani görüşmede Latif Reşid’e, “Sorunların çözümünde imkanlar dahilinde rol almanızı bekliyoruz” dedi.

Neçirvan Barzani ayrıca, Bağdat ile sorunların çözümü için Kürdistan Bölgesi’nin tam desteğini ifade ederek, ülkede huzur ve istikrarın sağlanması adına federal hükümetle çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Latif Reşid ise karşılamadan dolayı Neçirvan Barzani’ye teşekkür etti ve Irak’taki tüm siyasi güç ve tarafların desteğiyle hem Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü hem de ülkenin diğer sorunlarının çözümü ile huzur ve güvenliğin korunmasını umduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca Erbil-Bağdat arasındaki ortak anlayışın, ülkenin istikrarının anahtarı olduğunu vurguladı. Bölgenin genel durumu ile diğer bazı konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.