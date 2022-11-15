Politika

Neçirvan Barzani ile Latif Reşid’den çözüm vurgusu

Neçirvan Barzani ve Latif Reşid, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Neçirvan Barzani Latif Reşid

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Irak Cumhurbaşkanı başkent Erbil’de bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani görüşmede Latif Reşid’e, “Sorunların çözümünde imkanlar dahilinde rol almanızı bekliyoruz” dedi.

Neçirvan Barzani ayrıca, Bağdat ile sorunların çözümü için Kürdistan Bölgesi’nin tam desteğini ifade ederek, ülkede huzur ve istikrarın sağlanması adına federal hükümetle çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Latif Reşid ise karşılamadan dolayı Neçirvan Barzani’ye teşekkür etti ve Irak’taki tüm siyasi güç ve tarafların desteğiyle hem Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü hem de ülkenin diğer sorunlarının çözümü ile huzur ve güvenliğin korunmasını umduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca Erbil-Bağdat arasındaki ortak anlayışın, ülkenin istikrarının  anahtarı olduğunu vurguladı. Bölgenin genel durumu ile diğer bazı konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv