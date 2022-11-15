Politika

MHP'li başkan İstiklal şüphelisiyle görüştüğü gerekçesiyle ifade verdi

İstanbul’da 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili ifadesi alınanlar arasında MHP’nin Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan’ın da olduğu ortaya çıktı.
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HABER MERKEZİ

Emniyetin, MHP’nin Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan’ın üzerine kayıtlı telefon hattından, saldırının faili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ahlam Albashır ile görüşme trafiği tespit ettiği ve bu nedenle İlhan’ı ifadeye çağırdığı öğrenildi.

HTS kayıtlarına göre, İlhan’ın üzerine kayıtlı bir telefon hattı ile Ahlam Albashır’ın kullandığı hat arasında iki kez arama yapıldığı tespit edildi.

İlhan’ın ifadesinde Albashır ile görüşmediğini söylediği öğrenildi.

İlhan, T24’ün sorusu üzerine, "Üzerimize bir oyun oynamaya çalışmışlar, terör örgütü tarafından" dedi.

İlhan, "Nasıl bir oyun oynandı" sorusu üzerine ise "Şu anda uygun değilim, konuşmak istemiyorum" ifadesini kullandı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da saat 16.20'de gerçekleşen bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmiş, 2'si ağır olmak üzere 81 kişi yaralanmıştı.

Türkiye’de yetkililer, saldırının PKK tarafından yaptığını açıklarken, PKK ise saldırının kendileriyle ilgisi olmadığını bildirdi.

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