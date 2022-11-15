Kürt aileye saldırıyla ilgili davada gerekçeli karar: Soykırım kastı yok

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Meram’ın Hasanköy Mahallesi'nde 12 Mayıs 2021’de Keleş ve Çalık aileleri tarafından Kürt aile Dedeoğulları’na yönelik saldırı gerçekleşmişti.

Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Kürt aileye yönelik saldırı hakkında görülen davayla ilgili gerekçeli kararını açıkladı.

Sanıkların, Kürt aileye yönelik silahlı saldırının “yaralama” kastı olduğunu kaydeden gerekçeli kararda, “Yargılama konusu olayda kavganın herhangi bir engel olmadan kendiliğinden son bulduğu, tarafların önceye dair husumetinin olduğuna dair dosyamıza herhangi bir delilin yansımadığı, yaralamalarda sopa kullanıldığı, sanıkların mağdurlara yönelik kastının yaralamaya yönelik olduğu kanaatine varılmıştır” denildi.

"SOYKIRIM YOK"

Sanıkların 'soykırım' kastıyla hareket etmediği ifade edilen kararda, "Tüm deliller değerlendirildiğinde sanıkların soykırım kastıyla hareket ettiğine, yahut insanlığa karşı suçta belirtilen unsurlardan herhangi birini gerçekleştirmeye yönelik eylemlerinin bulunmadığı, olayın komşu olan iki ailenin tartışması ve kavgaya dönüşmesi şeklinde vuku bulduğu, bu haliyle sanıkların eylemlerini soykırım veyahut insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır" ifadeleri kullandı.

9 sanık, her biri saldırıda darp ettikleri kişi sayısı ve "karıştıkları suçun ceza oranlarına göre farklılık göstermek" kaydıyla çeşitli hapis cezası aldı. Sanıklardan Lütfi Keleş 5 yıl 9 ay, oğulları Ali Keleş 3 yıl 6 ay, İbrahim Keleş 3 yıl 6 ay, eşi Ayşe Keleş 1 yıl 1 ay hapis cezası aldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Kardeşi Veli Keleş 6 yıl 3 ay, yeğeni Ali Keleş 5 yıl 3 ay, eniştesi Yahya Çalık 6 yıl 3 ay, Yahya Çalık'ın oğulları Ramazan Çalık 2 yıl 9 ay ve Ali Çalık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından da beraat etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Lütfi Keleş ve yeğeni Ali Keleş'in tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI

Söz konusu saldırıların ardından 30 Temmuz 2021 Cuma günü, Konya'nın Meram ilçesinde Kürt aileyi hedef alan silahlı saldırıda üçü kadın 7 kişi öldürülmüştü.

Saldırıda Yaşar Dedeoğulları, Barış Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları, Serap Dedeoğulları, İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları ve Sibel Dedeoğulları hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı Mehmet Altun, "tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme", "yakarak mala zarar verme", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "taşıma ruhsatsız silah bulundurma" suçlamalarından tutuklanmıştı.

İddianamede, tutuklu sanık Mehmet Altun için "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.