Ukrayna’nın başkenti Kiev’de patlama sesleri

HABER MERKEZİ

Ukrayna'nın başkentindeki bir Reuters muhabiri, Kiev'de en az iki patlama duyulduğunu ve şehrin üzerinde dumanların yükseldiğinin görülebildiğini söyledi.

Patlamalar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Bali'de bir araya gelen 20 ülkeden oluşan Grubun liderlerine video bağlantıyla konuşmasından saatler sonra Ukrayna genelinde başlayan hava saldırısı uyarılarının ardından geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, "Rusya, Zelenskiy'nin güçlü konuşmasına yeni bir füze saldırısıyla yanıt veriyor. Kremlin'in gerçekten barış istediğini düşünen var mı? İtaat istiyor. Ancak günün sonunda teröristler her zaman kaybeder" dedi.