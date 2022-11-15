BM: Hem Ukraynalı hem Rus esirler işkenceye maruz kaldı

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Bogner, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, Ukrayna'daki BM İnsan Hakları İzleme Misyonunun son birkaç ayda, Rusya'nın savaşta esir olarak aldığı 159 Ukraynalı (139 erkek ve 20 kadın) ile görüştüklerini ifade etti.

Ukrayna'nın Olenivka ve Donetsk bölgeleri ile Rusya Federasyonu'nda esir olarak tutulan ve daha sonra serbest bırakılan 20 Ukraynalı kadın savaş esirinin fiziksel şiddet görmediğini kaydeden Bogner, Olenivka'daki kadın esirlerin, yakınlarındaki hücrelerde işkence gören erkek savaş esirlerinin çığlıklarıyla psikolojik şiddete maruz kaldığını belirtti.

Bogner, Ukrayna'nın BM yetkililerine, ülkede tutulan Rus savaş esirleriyle gizli görüşme izni verdiğini ancak Rusya'nın, Ukraynalı esirlerle görüşülmesine izin vermediğini söyledi.

"Ukraynalı esirlerden bazıları, yakalandıktan hemen sonra dövüldü veya kişisel eşyaları yağmalandı" diyen Bogner, esirlerin genel olarak kalabalık otobüs veya traktörlere bindirildiği, bazen bir günden fazla suya ve tuvalet ihtiyacına erişimlerinin olmadığını belirtti.

"ESİRLERDEN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU, İŞKENCE GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Bogner, "Görüşme yaptığımız savaş esirlerinden büyük çoğunluğu, bize, işkence ve kötü muamele gördüğünü söyledi" dedi.

Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde savaş esiri olarak tutulan Ruslara yönelik kötü muameleleri de belgelediklerine değinen Bogner, Rus savaş esirlerine burada "hoş geldin dayakları" adı altında kötü muamele yapıldığını dile getirdi.

Rus savaş esirlerinin, karakol bodrumları ve askeri karargahlar gibi gayri resmi gözaltı yerlerinde uzun süre tutulduğuna dair iddialara ulaştıklarını belirten Bogner, bazı durumlarda savaş esirlerinin, Ukrayna kolluk kuvvetleri tarafından bıçaklanma ya da elektrik verilmesi gibi muamelelere maruz kaldığını kaydetti.

Bogner, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensupları tarafından yapıldığı bildirilen, "savaş dışı kişilerin" yargısız infazlarına ve birkaç işkence ile kötü muamele vakasına ilişkin inandırıcı iddialar aldıklarını da belirtti.

Öte yandan, Bogner, Nisan 2022'de Olenivka yakınlarındaki esirlerin tutulduğu yerde 8 esirin öldürüldüğü yönünde iddianın da kendilerine ulaştığını sözlerine ekledi.