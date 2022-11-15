Başbakan, Irak Cumhurbaşkanı’yla Erbil-Bağdat sorunlarının çözümünü görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’de bulunan Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ile bir araya geldi.

Görüşmede, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunları çözmek için diyalog ve müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini vurgulandı.

Irak ve bölgedeki son gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Irak federal hükümeti arasındaki sorunların yeni hükümetin programı çerçevesinde kökten ve anayasal zeminde çözülmesinin önemi ele alındı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nden bir heyetin, sorunların çözümü konulu müzakereleri sürdürmek üzere Bağdat'ı ziyaret edeceğinin belirtildiği görüşmede, Irak'ın güvenlik, istikrar ve egemenliğinin korunmasının öneminin altı çizildi.