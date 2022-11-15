Politika

Bağdat Havalimanı’nda yangın çıktı

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Irak Bağdat Uluslararası Havalimanı yangın

BAĞDAT (K24)

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın Dış Hatlar Terminalinde yangın çıktı.

K24'e konuşan bir kaynak, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın resepsiyon salonundaki bir kafeteryada yangın çıktığını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği bildirildi.

Kaynak, yangının nedeninin hala bilinmediğini ve havalimanındaki hiçbir uçuşun askıya alınmadığını belirtti.

Öte yandan, yangın dumanından etkilenen 3 işçinin tedavi altına alındığı kaydedildi.

 

 

 

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