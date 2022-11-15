Bağdat Havalimanı’nda yangın çıktı
BAĞDAT (K24)
Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın Dış Hatlar Terminalinde yangın çıktı.
K24'e konuşan bir kaynak, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın resepsiyon salonundaki bir kafeteryada yangın çıktığını söyledi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği bildirildi.
Kaynak, yangının nedeninin hala bilinmediğini ve havalimanındaki hiçbir uçuşun askıya alınmadığını belirtti.
Öte yandan, yangın dumanından etkilenen 3 işçinin tedavi altına alındığı kaydedildi.