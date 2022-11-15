Yaşam

Yemen'de doğal sakız ilaç olarak kullanılıyor

K24’de konuşan Sami, 4 yıldır sakız sattığını söyleyerek, kutusunu 500 riyale sattığını belirtiyor.
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ortadoğu Yemen Taiz doğal sakız

TAİZ (K24)

Yemen’de ilaç olarak kullanılan doğal sakızlar, çarşılardaki bir çok dükkanda satılıyor.

Taiz vilayetinde çanta dükkanı olan Sami isimli esnaf, dükkanda doğal sakız da satıyor.

K24’de konuşan Sami, 4 yıldır sakız sattığını söyleyerek, kutusunu 500 riyale sattığını belirtiyor.

Bazen sakıza talebin yoğun olduğunu kaydeden Sami, talebin bazen de düştüğünü bildirdi.

Ülkenin Umman Sultanlığı ile sınır bölgelerinde ağaçlardan toplanan doğal sakızlar, ülke içerisinde ve yurt dışında piyasaya sürülüyor.

Farklı çeşitleri olan doğal sakızlar, birbirinden farklı hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.

Özellikle Sokotra Adası ve Hadramevt’te bulunan doğal sakızlar, geçmişten bugüne doğal bir zenginlik olarak görülüyor.

 

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