Beyaz Saray: Polonya topraklarına füze düşmesiyle ilgili uygun adımları belirleyeceğiz

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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Polonya topraklarına bir füzenin düştüğüne dair haberleri gördüklerini ve daha fazla bilgi toplamak için Polonya hükümeti ile çalıştıklarını belirtti.

Watson "Şu anda haberleri ya da hiçbir detayı teyit edemeyiz. Ne yaşandığını ve gelecekte atacağımız uygun adımların ne olduğunu belirleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

ABD İstihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’ya fırlattığı füzelerin Polonya’ya düştüğünü ve olayda iki kişinin öldüğünü açıklarken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu bilgiyi teyit etmekten kaçındı ve Washington’un NATO topraklarını koruma konusundaki taahhüdünün açık olduğunu bildirdi.

ABD istihbaratından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamada, Rusya’nın gün içerisinde Ukrayna’ya fırlattığı füzelerden bazılarının Polonya topraklarına düştüğünü ve olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Polonya’nın doğusunda, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde patlama olduğu bildirilmişti ancak Polonyalı kaynaklar patlamanın nedenine ilişkin net bir açıklamada bulunmamıştı.

PENTAGON’DAN AÇIKLAMA

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise “İki Rus füzesinin Polonya’da Ukrayna sınırına yakın bir yere düştüğünü iddia eden haberlerden haberdarız. Şu anda bu haberleri teyit edecek bilgi elimizde yok ve bunları inceliyoruz. Elimizde güncel bilgi olduğunda bunları paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

ABD’nin NATO’nun her karışını koruyacağına ilişkin Amerikan makamlarından yapılan açıklamalar hatırlatılarak bu konuda Washington’un askeri bir adım atıp atmayacağı sorusuna ise Ryder, “Bu konuyu inceliyoruz. Şu anda bunları teyit edecek bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla spekülasyon yapmak veya ihtimallere girmek istemem. Beşinci Madde ve güvenlik taahhütlerimize gelince, NATO’nun her karış toprağını savunacağımız konusunda açık olduk” dedi.

RUSYA: POLONYA-UKRAYNA SINIRINDAKİ HEDEFLERE HİÇBİR SALDIRI YAPILMAMIŞTIR

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Polonya topraklarına düşen füzeyle ilgili değerlendirmelere yer verildi.

Söz konusu füzenin Rusya'ya ait olmadığının vurgulandığı açıklamada, “Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Gerginliği daha da tırmandırmak amaçlanmaktadır. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Polonya medyasının Przewodow köyündeki olay yerinden yayınladıkları enkazın da Rus silahlarıyla hiçbir ilgisi olmadığı belirtildi.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.