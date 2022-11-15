Bokan’daki çatışmalarda Devrim Muhafızları Komutanı öldürüldü
HABER MERKEZİ
İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Reza Elmasi’nin Doğu Kürdistan’ın Bokan kentinde öldürüldüğü bildirildi.
Devrim Muhafızları’na yakın Fars haber ajansında yer alan haberde, Doğu Kürdistan'ın Bokan kentinde çıkan çatışmada Devrim Muhafızları Komutanı Reza Elmasi’nin hayatını kaybettiği belirtildi.
Doğu Kürdistan'ın Kamyaran şehrinde ise bir göstericinin öldürüldüğü bildirdi.
Bugün Mahabad, Sine, Kirmaşan, Meriwan, Saqiz, Diwandere, Bokan, Şino, Piranşar, Kamyaran ve Serdeşt’te halk kepenk kapatma eylemi gerçekleştirerek, dükkanlarını açmadı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Tahran, Şiraz, Meşhed, Reşt, Mervdeşt, İsfahan, Yezd, Arak ve Kirman’da da dükkanların açılmadığı görüldü.