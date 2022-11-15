Politika

Bokan’daki çatışmalarda Devrim Muhafızları Komutanı öldürüldü

Doğu Kürdistan’ın Bokan kentindeki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Reza Elmasi’nin öldürüldüğü bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Bokan İran Devrim Muhafızları Reza Elmasi

HABER MERKEZİ

İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Reza Elmasi’nin Doğu Kürdistan’ın Bokan kentinde öldürüldüğü bildirildi.

Devrim Muhafızları’na yakın Fars haber ajansında yer alan haberde, Doğu Kürdistan'ın Bokan kentinde çıkan çatışmada Devrim Muhafızları Komutanı Reza Elmasi’nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Doğu Kürdistan'ın Kamyaran şehrinde ise bir göstericinin öldürüldüğü bildirdi.

Bugün Mahabad, Sine, Kirmaşan, Meriwan, Saqiz, Diwandere, Bokan, Şino, Piranşar, Kamyaran ve Serdeşt’te halk kepenk kapatma eylemi gerçekleştirerek, dükkanlarını açmadı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Tahran, Şiraz, Meşhed, Reşt, Mervdeşt, İsfahan, Yezd, Arak ve Kirman’da da dükkanların açılmadığı görüldü.

Reza Elmasi

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv