Trump 2024 seçimleri için adaylığını açıkladı
HABER MERKEZİ
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık yarışı için Cumhuriyetçi Parti’den tekrar adaylığını açıkladı.
Trump başkanlık için aday olduğunu Florida'daki konutunda duyurdu.
Eski ABD Başkanı; "2024'te Amerika'yı daha iyi bir hale getirmek için adayım" dedi.
Trump, "Bu kampanya benim değil; hepimizin kampanyası olacak" açıklamasını yaptı.
Donald Trump Amerikan Başkanlığı için 3. kez adaylığını ilan etmiş oldu.
Amerika'da 8 Kasım Kongre Ara Seçimleri'nde desteklediği adayların istediği sonucu alamaması, eski başkanın adaylığı konusunda tartışmaları da beraberinde getirmişti.