ABD: DAİŞ’e karşı önümüzde uzun bir yol var

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ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski, dün Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Areci’yle bir araya geldi.

Görüşme sonrası Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Romanowski, DAİŞ’in yenilgiye uğratılması için uluslararası toplumun önünde uzun bir yol olduğunu söyledi.

Romanowski ayrıca, ülkesinin Irak hükümetine desteğini bildirerek, Irak ordusunun askeri kabiliyetinin artırılması için büyük çabalar sarf edildiğini kaydetti.

Ülkesinin ekonomi, sağlık ve kültür alanındaki programlara önem verdiğini belirten ABD Büyükelçisi, yolsuzlukla mücadele ve güvenliğin güçlendirilmesi çabalarına desteğini vurguladı.