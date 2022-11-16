Politika

NATO ülkelerinden acil toplantı: Gündemde Polonya’ya füze düşmesi var

NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri, bugün yapılacak Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında Polonya'ya füze düşmesini görüşecek.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
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HABER MERKEZİ

NATO Sözcülüğünden yapılan açıklamada, acil nitelikli toplantının, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında gerçekleştirileceği bildirildi.

Brüksel'deki NATO karargahında bugün düzenlenecek toplantıda, Polonya'da iki kişinin ölümüne yol açan "trajik olayın" ele alınacağı belirtildi.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti.

Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, olayın tüm boyutlarının incelenmesi ve pek çok ayrıntının açığa kavuşturulması gerektiğini belirtmişti.

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