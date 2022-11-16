Erdoğan’dan İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili açıklama

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından medya merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Beyoğlu'ndaki saldırı hakkında, "DEAŞ'la mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır" dedi.

"Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" diyen Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır. Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyorum."

Erdoğan, “Ege, Suriye ve Irak'ta Türkiye agresif bir politika izliyor. Ve burada yapmış olduğu operasyonlar var, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Amerika'da yaşayan bir Türk olduğunuzu söylediniz, buna pek inanmıyorum. Farklı bir herhalde ırkçılığın içerisindesiniz. Çünkü sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak'ta veyahut Suriye'nin güneyinde oradaki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok; Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz olmadığı gibi” yanıtını verdi.

Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki saldırı ile ilgili ise “Şu anda sorgulamalar devam ediyor ve bildiğiniz gibi 81 yaralımız vardı. Yaralı sayısı 25'e düştü, 6 vefat var. Bu sorgulamalar neticesinde nereye uzanıyor bunların araştırılması gerekiyor. Kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım” ifadelerini kullandı.