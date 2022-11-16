Politika

G20 Zirvesi’nin sonuç bildirgesi: Rusya koşulsuz olarak geri çekilmeli

"Üyelerin çoğu, Ukrayna'daki savaşı şiddetle kınadı" ifadelerinin yer aldığı bildirgede, Rusya'nın “koşulsuz olarak geri çekilmesi” talep edildi.
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dünya G-20 Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi Rusya çağrı

HABER MERKEZİ

Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde, zirvenin sonuç bildirgesi yayınlandı.

Bildirgede, "Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı" ifadeleri kullanıldı. Ukrayna'da altyapıya yönelik saldırılarını sürdüren Rusya'nın 'koşulsuz olarak geri çekilmesini' talep eden liderlerin onayladığı metinde, "Uluslararası hukuku, barışı ve istikrarı koruyan çok taraflı sistemi desteklemek esastır" denildi.

“ÜYELERİN ÇOĞU KINADI”

"Üyelerin çoğu, Ukrayna'daki savaşı şiddetle kınadı" ifadelerinin yer aldığı deklarasyonun, “durum ve yaptırımlar hakkında başka görüşler ve farklı değerlendirmeler olduğu” da kabul edilerek oybirliği ile onaylandığı duyuruldu.

“TÜRKİYE VE BM’NİN ARACILIK ETTİĞİ ANLAŞMADAN MEMNUNUZ”

Bildirgede, küresel gıda güvenliğine yönelik mevcut gelişmelerden derin endişe duyulduğu, özellikle kırılgan ülkelere yönelik acil önlemler almayı taahhüt ettikleri kaydedildi.

Ayrıca, G20 Sonuç Bildirgesi'nde, "Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz. İlgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli" ifadelerine yer verildi. 

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