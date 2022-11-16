Doğu Kürdistan’da 3 gösterici öldürüldü

ERBİL (K24)

Kürdistan İnsan Hakları Ağı, dün gece Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Sine kentinde 2, Kamyaran kentinde de 1 göstericinin İran güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sine’de öldürülen Kürt sivillerin Zanyar Allahmuradi ile İsa Beygleri olduğu belirtildi. İsa Beygleri’nin cenazesi yoğun güvenlik önlemleri altında toprağa verildiği, Zanyar Allahmuradi’nin cenazesinin ise ailesine teslim edilmediği kaydedildi.

Kamyaran’da da İran güvenlik güçlerinin hedef gözeterek açtığı ateş sonucu Fuad Muhammedi yaşamanı yitirdi. Sina Hastanesi önünde toplanan Muhammedi’nin ailesi, İran Devrim Muhafızları Ordusu (Pasdaran) tarafından ablukaya alınırken, cenaze aileye verilmedi.

Açıklamada ayrıca, Pasdaran unsurlarının, Muhammedi’nin ailesine ateş açması sonucu bazı aile bireylerinin yaralandığı aktarıldı.

İran insan hakları örgütleri, Jina Emini’nin ölümü sonrası başlayan ve 60 gündür devam eden gösterilerde şimdiye kadar 330 göstericinin öldürüldüğünü, yaklaşık 15 bin göstericinin de gözaltına alındığını bildiriyor.

Öte yandan dün; Doğu Kürdistan’ın Mahabad, Sine, Kirmaşan, Meriwan, Seqiz, Bane, Diwandere, Bokan, Şino, Piranşar, Kamyaran ve Serdeşt kentlerinde esnaf protesto için kepenk açmadı.

Sosyal medyada paylaşılan videolara göre İran’ın Tahran, Şiraz, Meşhed, Reşt, Merudeşt, İsfahan, Yezd, Erak, Kirman, Germsar ve Ginawe kentlerindeki bazı çarşılarda greve gidildi.

Diğer yandan İran mahkemesi, bir gösterici hakkında daha idam cezası verdi. Böylece idam cezasına çarptırılan gösterici sayısı 2 oldu.

DOĞU KÜRDİSTAN VE İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Kürt kadın Jina (Mahsa) Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı şiddetli protestolara yol açmıştı.