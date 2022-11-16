Zalmay Khalilzad: İran hükümeti iç desteği kaybetti

DUHOK (K24)

Eski ABD Kabil Büyükelçisi Zalmay Khalilzad, Duhok’ta Amerikan Kürdistan Üniversitesi’nde düzenlenen Ortadoğu’da Barışı ve Güvenliği Forumu’nda yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan gelişmeler, Ortadoğu ve sorunları, Ukrayna savaşı, İran sorunu ve Avrupa’ya alternatif enerji kaynağı konularına değindi.

Khalilzad, İran sorunu ve nükleer konusuyla ilgili, “Yakın bir gelecekte nükleer dosyasında bir anlaşma olmayacak. Şu an daha çok İran’ın faaliyetlerine, Rusya’ya verdiği desteğe, komşu ülkelerin iç işlerine yaptığı müdahalelere, yürüttüğü vekalet savaşlarına ve milis güçleri desteklemesine odaklanılmış durumda. Şüphesiz bunlar uluslararası toplum için büyük sorunlardır” dedi.

İran’da 60 gündür devam eden gösterilerle ilgili ise Khalilzad, “İran hükümeti içerde desteği kaybetmiş durumda. Sadece kadınlar değil, içerdeki farklı uluslar da bu hükümeti desteklemiyor” ifadesini kullandı.

İran’ın her zaman halkın taleplerini göz ardı ettiğini belirten Khalilzad, “İran’da şu an düzenlenen gösteriler geniş çaplıdır. Bütün kent ve kasabalarda ve tüm milletlerin katılımıyla düzenleniyor. Bu yüzden ABD, İranlıların haklarının tanınması ve geleceklerini kendilerinin belirlemesi için destek veriyor” diye konuştu.

Khalilzad ayrıca, göstericilere karşı güç kullanılmasının, temel dünya insan haklarına aykırı olduğunu vurguladı.

3 gün devam edecek olan foruma Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve 80 ülkenin temsilcisi katılıyor.