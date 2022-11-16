Adnan Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası

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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada, mahkeme kararını açıkladı.

Adnan Oktar'ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırıldı.

Örgüt yöneticisi olması nedeniyle üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutulan Oktar'a toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezası verildi.

11 Temmuz 2018’de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adnan Oktar, Oktar Babuna ve 176 kişi “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “çocukların cinsel istismarı”, “cinsel saldırı”, “siyasi ve askeri casusluk”, “rüşvet ve resmi belgede sahtecilik”, “tehdit”, “şantaj”, “özel hayatının gizliğini ihlal”, “kişisel verilerin kaydedilmesi” ve “tarihi eser kaçakçılığı” suçları dâhil olmak üzere 30 ayrı suçtan gözaltına alınmıştı.