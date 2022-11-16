Zafer Partili Taşkaya’nın hedef gösterdiği Jiyan Tosun’a koruma kararı

HABER MERKEZİ

İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Adem Taşkaya tarafından hedef gösterilen ve sayısız ölüm tehdidi alan Avukat Jiyan Tosun'a koruma kararı verildi.

Adalet Bakanlığının bütçe görüşmelerinde HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, Avukat Jiyan Tosun'un hedef gösterilmesini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sordu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Avukat Jiyan Tosun’a koruma kararı verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Avcılar Kaymakamlığına müştekinin can güvenliğinin sağlanması hususunda da savcılık tarafından müzekkere yazılmış. Akabinde, müştekiye çağrı üzerine koruma kararı verilerek karar müştekiye tebliğ edilmiştir" dedi.

Bozdağ şunları söyledi:

“Şimdi, İstanbul’da Avukat Jiyan Tosun’la ilgili hususla alakalı... Şu anda 13/11/2022 tarih, saat 22.30 sıralarında müşteki Jiyan Tosun ve avukatı Jiyan Kaya'nın, Küçükçekmece Adliyesine gelerek Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya’nın 13/11/2022 tarihinde Taksim’de meydana gelen hain saldırının failinin kendisi olduğuna ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle aynı platform üzerinden birçok kimse tarafından tehdit edildiğini ve can güvenliğinin olmadığını belirterek şikâyetçi olmuştur. Müştekinin terör olayıyla ilgisi olmadığının bilgisinin alınması üzerine müştekinin can güvenliği tesis edilerek müşteki ve avukatının polis ekip aracılığıyla Avcılar Polis Merkez Amirliğine müracaatı sağlanmış ve müştekinin ifadesi alınmış.

Ayrıca müştekinin 14/11/2022 tarihinde sabah saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmesi üzerine ayrıntılı beyanı da alınarak dosyaya konulmuş, Avcılar Kaymakamlığına müştekinin can güvenliğinin sağlanması hususunda da savcılık tarafından müzekkere yazılmış. Akabinde, müştekiye çağrı üzerine koruma kararı verilerek karar müştekiye tebliğ edilmiştir."

TAŞKAYA HEDEF GÖSTERDİ

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından Zafer Partili Adem Taşkaya, sosyal medya hesabından Avukat Jiyan Tosun'u bombalı saldırının faili gibi gösterdi. Hedef gösterilen Jiyan Tosun, ölüm tehditleri almaya başladı. Tosun, o gece sabaha kadar adliyede bekledi ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Paylaşımını silen Adem Taşkaya ise "Telegram gruplarında dolaşıyordu ben de oradan görüp paylaştım. Yanlış olduğunu anlayıp silmek istedim, bant genişliği daraltılınca silemedim" savunması yaptı.

İnsan Hakları Derneği'nde basın toplantısı düzenleyen Jiyan Tosun, bilgilerinin resmi kurumlar tarafından paylaşıldığını savunarak, 16 yaşındaki yeğeninin ve yengesinin dahi ölüm tehditleri aldığını söylemişti.