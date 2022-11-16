Polonya Savunma Bakanı: Yüksek alarm durumundayız

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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Polonya'ya düşen füze sonrası durumun yakından izlendiğini ifade etti.

Müttefiklerle sürekli temas halinde olduklarının altını çizen Blaszczak, "Hem kara kuvvetleri hem de donanma ve hava savunma sistemleri ile yüksek alarm durumundayız" ifadesini kullandı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Polonya sınırına düşen füze hakkında yapılan açıklamada, "Polonya sınırına düşen füze, Ukrayna’nın S-300’üne ait. Bizim yüksek hassasiyetli füzelerimiz yalnızda Ukrayna’yı hedef aldı" ifadeleri yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Polonya'nın Przewodow köyündeki bir çiftliğe füzelerin isabet ettiği olay hakkında Moskova'ya yönelik açıklamaları reddetti.

Przewodow köyüne Rus füzelerinin isabet ettiğine dair bazı Ukraynalı kaynakların ve yabancı yetkililerin açıklamalarını 'durumu tırmandırma amacı taşıyan kasıtlı provokasyon' olarak niteleyen Konaşenkov, "Yüksek hassasiyetli atışlar, sadece Ukrayna topraklarında bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırına en az 35 km mesafede mesafede olan hedeflere gerçekleştirildi" ifadelerini kulland

POLONYA’DA NE OLDU?

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da kaynağı belirlenemeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti.

Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, Ukrayna, Letonya ve Estonya söz konusu füzelerin Rusya tarafından atıldığını öne sürmüştü.