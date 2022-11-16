Politika

Şam: İstanbul patlaması Suriye’nin kuzeyine saldırmak için bahane edilmemeli

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Türkiye’nin, İstanbul saldırısını, Suriye’nin kuzeyinde bir askeri operasyon düzenlemek için gerekçe yapmaması gerektiğini söyledi.
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suriye Faysal Mikdad Suriye Rojava istiklal caddesi İstanbul

HABER MERKEZİ

Al-Watan gazetesine konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, “Suriye, dünyanın neresinde olursa olsun tüm terör faaliyetlerini kınamaktadır. Ancak şimdiye kadar İstanbul patlamasına dair böyle bir bilgi yok” dedi.

Türk yetkililerin patlamayla ilgili Rojava’daki Özerk Yönetim'i suçlaması hakkında ise Mikdad, “Türkiye patlama olayını Suriye’ye karşı bir bahane olarak kullanmak istiyorsa şunu bilmelidir ki Türkiye kendisi Suriye’ye terörist göndermiştir” ifadesini kullandı.

“Türkiye Suriye’ye on binlerce hatta yüz binlerce terörist göndermiştir” diyen Bakan Mikdad, “Bu sebeple bu patlama, Suriye’de askeri bir operasyon yapmak için bahane edilmemeli. Bu durumu daha da karmaşık hale getirir” şeklinde konuştu.

13 Kasım’da İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamada 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

Türk makamlar saldırıdan PKK ile YPG’yi sorumlu tuttu, bombacının Afrin üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığını ve talimatın da Kobani’den geldiğini belirtti.

PKK, YPG ve Özerk Yönetim ise suçlamaları reddederek saldırıyla ilgilerinin olmadığını açıkladı.

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