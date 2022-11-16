NATO: Polonya'ya düşen füze Ukrayna'dan ateşlenmiş olabilir

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dün Polonya'ya düşen ve iki kişinin ölümüne yol açan füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden Rusya'nın seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini, olayın kasıtlı bir saldırı olmadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya'ya füze düşmesi sonrası NATO ülkelerinin büyükelçilerinin acil nitelikli toplantısına başkanlık etti.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg, Polonya'da konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, bunun sonucunu beklemek gerektiğini dile getirdi.

Stoltenberg, dünkü olayın Rusya'nın Ukrayna'da birçok yere geniş bir füze saldırı dalgası başlatmasından sonra meydana geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bunun kasıtlı bir saldırı olduğuna dair bir gösterge bulunmuyor. Rusya'nın NATO'ya karşı saldırgan askeri eylemler içinde olduğuna dair gösterge de yok. İlk analizimiz olayın Ukrayna'dan Rusya'nın seyir füzesi saldırısına karşı ateşlenen Ukrayna hava savunma sistemine ait bir füzeden kaynaklandığını gösteriyor. Ama şunu açıkça söylemeliyim; bu, Ukrayna'nın hatası değil."

RUSYA İLE TEMASA DAİR BİLGİ VERMEDİ

Rusya ile NATO arasında dün gece bir temas veya iletişim olup olmadığı sorusu üzerine Stoltenberg, iki taraf arasında iletişim imkanları bulunduğunu ancak son 24 saat içinde ne tür temas olduğu hakkında bilgi veremeyeceğini aktardı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda ve ABD Başkanı Joe Biden ile dün gece görüşmeler yaptığını aktaran Stoltenberg, NATO'nun teyakkuzda olmaya devam edeceğini belirtti.

Bölgede bir Rus füzesi tespit edilip edilmediği sorulan Stoltenberg, soruşturmanın devam ettiğini, detaylı bilgi veremeyeceğini söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun birlik içinde olduğunu, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini dile getirdi.