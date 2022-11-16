Politika

TGS’den K24’ü tehdit eden Ümit Özdağ’a tepki

K24’ü tehdit eden Ümit Özdağ’a tepki gösteren TGS, “Kimse oy için basın özgürlüğüne saldırmasın” açıklamasında bulundu.
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Türkiye Gazeteciler Sendikası
Türkiye Gazeteciler Sendikası
türkiye K24 Kurdistan24 TGS DİSK Basın-İş Ümit Özdağ Zafer Partisi

HABER MERKEZİ

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), K24’ü tehdit eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a tepki gösterdi.

TGS’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye’de yayıncılık yapmanın kanun ve esasları bellidir. Kimse oy için basın özgürlüğüne saldırmasın” denildi.

DİSK BASIN-İŞ: ALENEN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TEHDİT EDİYOR

Bu arada DİSK Basın-İş de dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ alenen basın özgürlüğünü tehdit ediyor! Anlaşılan o ki iktidarla çok sesliliğe olan karşıtlık ve basına tehdit konusunda anlaşmışlar. Kendisini bu ifadelerinden ötürü şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer vermişti.

Özdağ, dün Twitter hesabındaki paylaşımda “Zafer Partisi iktidarında K24 gibi milli bütünlüğümüze düşman kanalların Türkiye'de değil yayın yapmasına, bir kare görüntü çekmesine ve yayınlamasına izin vermeyeceğiz!” demişti.

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