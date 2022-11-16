Politika

Anket: İttifak ve partilerin oy oranlarında son durum

Yapılan son seçim anketine göre Millet İttifakı yüzde 41, Cumhur İttifakı ise yüzde 40 oranında oy alıyor.
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HABER MERKEZİ

MAK, 5 bin 750 kişiyle 30’y büyükşehir olmak üzere 64 ili kapsayan çoklu tarama modelinin kullanıldığı Kasım ayı ‘Türkiye Gündemi Araştırması'nın sonuçlarının açıkladı. 

Ankette "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz?" sorusuna yanıt veren katılımcıların oranı şöyle oldu: 

AK Parti: 32.3

CHP: 24.4

HDP: 7.5

MHP:6.5 

İYİ Parti: 15.5 

DEVA Partisi:2.4

Gelecek Partisi: 1.2 

Saadet Partisi: 0.6

Zafer Partisi: 1.1

HÜDA PAR: 0.7

Kararsızlar: 4

"Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklandı. Millet İttifakı'nın ise adayı halen açıklanmadı. Bugün itibariyle Erdoğan'a ve rakibine oy verme davranışınız nasıl olur?" sorusunda ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde oldu:

Kararsız: Yüzde 6

Kesinlikle Erdoğan'ın rakibi kim olursa ona veririm: Yüzde 44

Oyumu Erdoğan'ın rakibine bağlı olarak Erdoğan'a da verebilirim rakibine de verebilirim, farklı birine de verebilirim: Yüzde 14

Rakibi kim olursa olsun oyumu Erdoğan'a veririm: Yüzde 36 

Katılımcılara yöneltilen "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi ittifakın adayına oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlar şöyle:

Kararsızlar: Yüzde 4

Bu ittifakların dışında farklı bir adaya verebilirim: Yüzde 11

Adaya bağlı kanaatim değişir: Yüzde 4

Millet İttifakı: Yüzde 41

Cumhur İttifakı: Yüzde 40 

Sadece Millet İttifakı'na oy vereceğini söyleyen katılımcılara sorulan "Size göre 6'lı Masa'ya katılmak isteyen Bağımsız Türkiye Partisi 6'lı Masa'ya artı sağlar mı?" sorusuna verilen yanıtlar şu şekilde: 

Evet: Yüzde 91 

Hayır: Yüzde 9

 

 

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