'Başkan Barzani'nin Diyarbakır ziyareti tarihi bir gündü'

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Başkan Mesud Barzani’nin tarihi Diyarbakır ziyaretinin üzerinden 9 yıl geçti.

16 Kasım 2013’te çözüm sürecine destek olmak için Diyarbakır’ı ziyaret eden Başkan Mesud Barzani, sürecin başarılı olması için verdiği desteği dile getirmişti.

Kürt sorununun demokratik yollarla çözümü için başlayan çözüm sürecinin ilk döneminde gerçekleşen ziyaret, Kürtler nezdinde büyük bir heyecanı beraberinde getirmişti.

Başkan Barzani, hayatında ilk defa Diyarbakır’ı ziyaret ederken, Kürdistan halkının selamlarını Türkiye halkına, özellikle de Erbil halkının selamını Diyarbakır halkına getirdiğini ifade etmişti.

15 Temmuz 2015’te bozulan sürecin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile PKK arasında şiddetli çatışmalar başlarken, Türkiye savaşı Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerinin yanı sıra Rojava’ya yaydı.

TSK, 7 aydır Zap’ta geniş çaplı kara ve hava operasyonu gerçekleştiriyor.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nı verilerine göre, Zap’daki çatışmalarda 455 PKK’li yaşamını yitirirken, 577 mağara ve sığınak imha edildi, 100 Türkiye askeri de yaşamını yitirdi.

PKK’nin askeri kanadı HPG ise, Zap’da 2 bin 554 Türkiye askerinin öldürüldüğünü, 11 helikopterin düşürülüp, 2 tankın da imha edildiğini bildirdi. HPG, 174 mensubunun öldürüldüğünü belirtti.

Yaşanan çatışmalara rağmen yeni bir çözüm sürecinin halen mümkün olduğu bildiriliyor.

AK Parti heyetinin HDP ziyareti söz konusu tartışmaları canlandırırken, böyle bir sürecin başlaması için bürokrasi ve kamuoyunun ikna edilmesi gerektiği kaydediliyor.