Politika

Yunanistan, alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı

İran, ABD'nin talebi doğrultusunda Yunanistan tarafından taşıdığı petrolle birlikte el konulan tankerinin serbest bırakıldığını duyurdu.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya İran Yunanistan petrol tankeri

HABER MERKEZİ

İran Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran ile Yunanistan arasında varılan anlaşmanın ardından İran petrolünü taşıyan tankerin 6 ay sonra İran'a gitmek üzere Yunan kara sularından ayrıldığı belirtildi.

Tahran ile Atina arasında varılan mutabakata göre ayrıca, Yunanistan'ın İran tankerini alıkoymasının ardından 27 Mayıs'ta İran'ın Basra Körfezi'nde alıkoyduğu Yunan bayrağı taşıyan iki gemi de eş zamanlı olarak serbest bırakıldı.

İki ülke arasında varılan mutabakatın, Yunanistan hükümet temsilcilerinin bugün Tahran'ı ziyareti sırasında imzalandığı ve mutabakat kapsamında tarafların deniz güvenliğini geliştirmek için gerekli işbirliğini gündemlerine alacağı bildirildi.

Yunanistan, 25 Mayıs'ta ABD'nin talebi üzerine İran petrolü taşıyan "Lana" adlı petrol tankerini alıkoymuş ve geminin taşıdığı petrole de mahkeme kararıyla el koymuştu.

İRAN'IN ALIKOYDUĞU 2 YUNAN GEMİSİ VE MÜRETTEBATI SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan İran'ın, 27 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde alıkoyduğu Yunanistan'a ait 2 geminin ve mürettebatın serbest bırakıldığı bildirildi.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunan bayrağı taşıyan "Prudent Warrior" ve "Delta Poseidon" isimli 2 geminin aylar süren müzakerelerin ardından bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, nihai uzlaşıya bugün Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakan Yardımcısı Kostas Katçafadu'nun Tahran'daki temasları sonucu varıldığı ifade edildi.

 

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