Hakkari’de 15 günlük yasak, Dersim’de etkinlikler izne bağlandı

HABER MERKEZİ

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte bazı tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre kentte gösteri, yürüyüş ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Valiliğin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari sınırları içinde 15 Kasım saat 00.01'den 29 Kasım saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle umuma açık alanlarda, miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplanmalar, ses-yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor, planör gibi her türlü hava faaliyetleri, anma toplantısı anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim gibi faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma, sticker yapıştırma türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

DERSİM’DE EYLEM VE ETKİNLİKLER GEÇİCİ SÜREYLE VALİLİK İZNİNE BAĞLANDI

Dersim Valiliğinin açıklamasında, kentte “toplumsal huzuru tehdit edebilecek provokatif olayların önüne geçilmesinin amaçlandığı” iddia edildi:

Açıklamada, “Tunceli genelinde yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma programları, stant açmak, imza kampanyası düzenlemek, konser-şenlik gibi organizasyonlar ile afiş ve poster asmak, meşale yakmak gibi eylem ve etkinliklerin 19 Kasım günü saat 23.59’a kadar mülki amirin iznine bağlanmasına karar verilmiştir” denildi.

Ayrıca açıklamada, izinsiz eylem ve etkinliklere ‘müsaade edilmeyeceği’ kaydedildi.