İstanbul'daki bombalı saldırı: Suriye'de bir şüpheli gözaltına alındı

İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişinin, Suriye’nin Azez bölgesinde polis tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.