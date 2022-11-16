İstanbul'daki bombalı saldırı: Suriye'de bir şüpheli gözaltına alındı
HABER MERKEZİ
Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı eyleminin gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirtilen "Hüsam" kod adlı bir kişi Suriye’nin Azez bölgesinde emniyet güçlerince gözaltına alındı.
Habere göre söz konusu şüpheli, Beyoğlu'ndaki patlamadan bir yıl önce İstanbul'a gitti.
Patlamanın ardından başlatılan operasyon sırasında yakalanamayan şüphelinin Suriye'ye kaçtığı ifade edildi.
Düzenlenen operasyonda Azez'de yakalanan şüphelinin, sorgusu ve işlemleri yapılmak üzere İstanbul'a götürüleceği bildirildi.
13 Kasım’da İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.