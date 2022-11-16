Politika

İstanbul'daki bombalı saldırı: Suriye'de bir şüpheli gözaltına alındı

İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişinin, Suriye’nin Azez bölgesinde polis tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.
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türkiye Suriye Azez Gözaltı İstanbul Bombalı saldırı istiklal caddesi

HABER MERKEZİ

Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı eyleminin gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirtilen "Hüsam" kod adlı bir kişi Suriye’nin Azez bölgesinde emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Habere göre söz konusu şüpheli, Beyoğlu'ndaki patlamadan bir yıl önce İstanbul'a gitti.

Patlamanın ardından başlatılan operasyon sırasında yakalanamayan şüphelinin Suriye'ye kaçtığı ifade edildi.

Düzenlenen operasyonda Azez'de yakalanan şüphelinin, sorgusu ve işlemleri yapılmak üzere İstanbul'a götürüleceği bildirildi.

13 Kasım’da İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

 

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