Kanada’dan iki İranlı İHA üreticisine yaptırım

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Kanada Dışişleri Bakanlığı, insan hakları ihlalleri ve barış ve istikrarı bozmaktan dolayı İran’ın 6 vatandaşına ve iki insansız hava aracı (İHA) üreticisine yönelik yaptırım kararı alındığını belirtti.

Kanada’nın yaptırım listesine Shahed Aviation Industries ve Qods Aviation Industries adlı İHA üreticileri dahil edildi.

Açıklamada, bu iki şirketin, Rusya’nın Ukrayna’da kullandığı iddia edilen Shahed-136 tipi İHA’larının üretiminden sorumlu olduğu ifade edildi.

Kara listeye ayrıca, insan hakları ihlalleri ve protestoları bastırmaktan sorumlu tutulan bir dizi mevcut ve eski askeri yetkililer ile güvenlik güçleri mensupları dahil edildi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, bunun yıl başından bu yana İran’a yönelik alınan beşinci yaptırım paketi olduğunu kaydetti.