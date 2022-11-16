Politika

İstanbul Fatih'te doğalgaz patlaması: 10 yaralı

Fatih'te bir binanın doğalgaz kutusunda patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
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türkiye Fatih İstanbul Doğalgaz patması

HABER MERKEZİ

İstanbul’un Fatih ilçesinde doğalgaz kutusundaki patlamanın ardından bir binada çıkan yangın söndürüldü, yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata Sokak'ta yürütülen doğalgaz altyapı çalışması sırasında bir binanın doğal gaz kutusunda patlama oldu.

Patlamanın ardından çıkan yangında alevler, binanın giriş ve birinci katına sirayet etti. Olayda, işçiler ve o sırada sokaktan geçen vatandaşlar olmak üzere 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Binada büyük çapta hasar oluştu.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

 

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