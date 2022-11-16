Politika

ABD Dışişleri’nden K24’e: İran’ı Kürdistan Bölgesi’ne saldırılarını durdurmaya çağırıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, “İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik füze saldırılarını kınıyoruz” dedi.
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Vedant Patel
Vedant Patel
ABD Vedant Patel İran Kürdistan Bölgesi

WASHINGTON (K24)

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’a Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, düzenlediği basın toplantısında K24 muhabirinin sorusunu yanıtlayarak, “İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik füze saldırılarını kınıyoruz” dedi.

İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarıyla ilgili olarak Patel, "İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmaya devam ettiğini defalarca söyledik” ifadelerini kullandı.

Patel, “İran'ın Irak Kürdistan Bölgesi'ne yönelik füze ve drone saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İran'a bu saldırıları durdurması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Ukrayna’da devam eden savaşla ilgili olarak Patel, “Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulayacağız ve önceki yaptırımlar devam edecek. Ukrayna'nın kendini savunma hakkı var” ifadelerini kullandı.

ABD’li yetkili, İran’daki siyasi durum ve protestocuların öldürülmesiyle ilgili olarak ise, “Endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

 

 

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