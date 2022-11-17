Bitlis’in Ahlat ilçesinde 1 haftada 4. deprem

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi saat 02.57'deki depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Sarsıntının derinliği ise 5,0 km olarak paylaşıldı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 10 Kasım'dan bu yana Ahlat merkezli 4 ve üzeri büyüklükte 4 deprem meydana geldi.

Bu tarihler arası irili ufaklı birçok depremin meydana geldiği ilçe 10 Kasım'da 4,4 ve 4,0, 13 Kasım'da 4,1 ve son olarak bu gece 4,1 büyüklüğünde sarsıntı yaşadı.