Yaşam

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 1 haftada 4. deprem

Bitlis Ahlat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem, 10 Kasım’dan bu yana kentte kaydedilen 4 ve üzeri büyüklükteki dördüncü yer sarsıntısı oldu.
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kürdistan Kandilli Rasathanesi Ahlat Deprem Bitlis

HABER MERKEZİ

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi saat 02.57'deki depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Sarsıntının derinliği ise 5,0 km olarak paylaşıldı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 10 Kasım'dan bu yana Ahlat merkezli 4 ve üzeri büyüklükte 4 deprem meydana geldi. 

Bu tarihler arası irili ufaklı birçok depremin meydana geldiği ilçe 10 Kasım'da 4,4 ve 4,0, 13 Kasım'da 4,1 ve son olarak bu gece 4,1 büyüklüğünde sarsıntı yaşadı. 

 

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