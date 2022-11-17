Politika

BAE’den İran'ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik füze saldırısına kınama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın 14 Kasım'da Kürdistan Bölgesi’ne düzenlediği füze saldırısını kınadı.
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ortadoğu BAE İran Komele KDPİ Devrim Muhafızları Ordusu

ERBİL (K24)

BAE Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bir kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı saldırıyı kınayan BAE'nin "kardeş Irak halkıyla dayanışma içerisinde olduğu" belirtilerek, Irak'ta "güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemi" vurgulandı.

Irak hükümeti, halkı ve saldırıdan etkilenenlere başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, yaralılara acil şifa temenni edildi.

14 Kasım’da Erbil’in Koye ilçesindeki Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ) karargahı ile Süleymaniye Zirgwêz’de bulunan İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) karargahına saldırı düzenlendi.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi.

İnsansız hava araçları (İHA) ile füzelerin kullanıldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

28 Eylül'de de “Demokrat Kalesi” olarak bilinen Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahı füze ve kamikaze İHA'larla hedef alınmıştı. Saldırılarda 18 kişi yaşamını yitirmiş ve 51 kişi de yaralanmıştı.

 

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