Irak Cumhurbaşkanı Reşid: Umarım geçmişten ders alır ve sorunları diyalogla çözeriz

DUHOK (K24)

Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Irak'ta bir petrol ve doğalgaz yasasının olmamasının Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki sorunların çözümünün önünde engel olduğunu belirterek, “Irak üç yıldır iyi bir ilerleme kaydetmedi ve bütçeyi doğru harcamayı başaramadı” dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Duhok'ta Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından düzenlenen Ortadoğu Barış ve Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Umarım geçmişimizden ders alır ve Irak'taki tüm sorunları diyalog ve işbirliği yoluyla çözeriz” dedi.

Reşid, Irak’ın 3 yıldır sorunları çözmek için ileri doğru adımlar atmadığını ve bütçeyi düzgün harcamadığını belirtti.

Irak cumhurbaşkanı, barış ve güvenliği sağlamlaştırmanın Irak hükümetinin önceliği olduğunu söyleyerek, Irak'ın tüm bölgelerinde hizmet projelerinin uygulanmasının da hükümetin programında olduğunu ifade etti.

Reşid, “Hepimizin çabalaması gereken en önemli şeylerden biri, Irak'ta var olan sorunları çözmek için gerçek bir ortaklık kurmaktır” dedi.

Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki ilişkilere değinen Reşid, “Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasında sorunlar varsa, sorunlar anayasaya göre çözülmelidir. Petrol ve gaz yasalarının olmaması sorunlardan biridir. Umuyoruz ki Irak'ta bir an önce petrol ve gaz yasası çıkar" ifadelerini kullandı.