İHR açıkladı: Rojhilat ve İran’da hayatını kaybeden gösterici sayısı 342’ye yükseldi

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Norveç merkezli IHR'ye ait internet sitesinde yayımlanan raporda, Doğu Kürdistan (Rojhilat) ve İran’da yaklaşık 60 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

31 eyaletten 23'üne dair verilerin yer aldığı raporda en çok can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı belirtildi.

Hayatını kaybeden göstericilerden 43'ünün 18 yaş altı, 26'sının da kadın olduğu ifade edildi.

Raporda, göstericilerden gözaltına alınanların sayısının 10 binin üzerinde olduğu aktarılırken, şu ana kadar 5 gösterici hakkında da idam kararı verildiği bilgisi paylaşıldı.

IHR, 11 Kasım'da yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 304 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

Rojhilat ve İran geneline yayılan gösterilerde 40'tan fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

ROJHILAT VE İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra gördüğü işkence sonucu komaya girerek hastaneye kaldırılan Rojhilat’ın Seqiz kenti nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Gösteriler sırasında binlerce kişi gözaltına alınırken Yargı Erki Sözcüsü, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarla bağlantılı 1024 kişi hakkında iddianame hazırlandığını duyurmuştu.

İran Ceza Kanunu'na göre, "kamu düzenini bozmak, yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.