Halbusi: Bilinçli bir diplomasiye ihtiyacımız var

DUHOK (K24)

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Duhok'ta Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından düzenlenen Ortadoğu Barış ve Güvenlik Konferansı'nın 3’üncü gününde konuştu.

Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin de katıldığı konferansta Halbusi, Irak’ın stratejik ve jeopolitik konumunun önemine vurgu yaprak, “Zorluklarla yüzleşmek için bilinçli diplomasiye ihtiyacımız var” dedi.

Halbusi, konuşmasında bölgesel ve uluslararası değişimlerin yanı sıra ekonomik ve siyasi konulara değinerek, “Irak'ın stratejik ve jeopolitik konumu nedeniyle sürekli olarak çeşitli uluslararası baskılarla karşı karşıya kaldık ve her zaman büyük güçlerle uğraştık. Bu nedenle, zorluklarla yüzleşmek için bilinçli diplomasiye ihtiyacımız var ve bu engellerden bir an önce kurtulmaya çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

İfade özgürlüğü, toplumun sürece katılması ve vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesine önem verilmesi gerektiğini kaydeden Halbusi, “Çünkü bunlar yapılmazsa gösteriler ve protestolar yeniden su yüzüne çıkar. Hükümetler ve yerel yönetimler, insanların yaşam standartlarını iyileştirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmalıdır” dedi.

Irak Parlamentosu Başkanı, “Güvenlik ve ekonomi, bölgesel ve uluslararası ülkelerle komşuluk ilişkilerinin ve kalkınmanın iki ana ilkesidir. İşbirliği için bir ortam yaratmalıyız” diye konuştu.