Kılıçdaroğlu: Irkçılık yapmıyoruz, iktidara gelince Suriye yönetimiyle görüşeceğiz

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Gazete Duvar’ın aktardığına göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Milletin Sesi” sloganıyla farklı kentlere düzenlediği ziyaretler devam ediyor.

CHP lideri, Kilis’te resmi rakamlara göre yüzde 38 civarında Suriyeli mültecinin olduğunu kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Sizler resmi rakamların doğru olmadığını biliyorsunuz. Ama Suriyeli sığınmacıları gerçek rakamların çok üstünde. Bizim kendi kültürel yapımız, geleneklerimiz, göreneklerimiz var. Bunların korunması lazım. Çünkü bizim örf, adet, gelenek bizim yarattığımız değil, atalarımızdan gelen alışkanlıktır. Dolasıyla Kilis’i kadim kent yapan bu geleneklerdir. Kadim kentin bu çerçevede korunması lazım. Kilis’e çok gelmedim ve bazı sorunlarımız var biliyorum. Türkiye genelinde resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin sığınmacı var. Ama bu rakamın 4,5 milyon civarı olduğunu biliyoruz.”

“İLK YAPACAĞIMIZ ŞEYLERDEN BİRİ SURİYE’YLE KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİLİKLERİ AÇMAKTIR”

Kılıçdaroğlu, “Allah nasip eder Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden biri, Suriye’nin meşru yönetimi ile görüşmektir. Karşılıklı büyükelçilikleri açmaktır. Çünkü bir sorunu çözecekseniz, sorunu muhatabı olan kişi ile konuşmanız lazım. Kavga ederek çözemezsiniz. Karşılıklı büyükelçilikleri açacağız ama bu hemen sorunun çözüldüğü anlamına gelmez. Buradan tekrar Suriye’ye gidecek olan sığınmacıların evlerini, okullarını, kreşlerini yapmanız lazım. Bunları AB fonlarıyla bizim müteahhitlerimiz yapacak” şeklinde konuştu.

“BİZ IRKÇILIK YAPMIYORUZ”

Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, herkesin kimliğine saygılı olduklarını belirterek, “Bir, biz ırkçılık yapmıyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, “İki, Türkiye’nin itibarını düşünüyoruz. İnsanları zorla otobüse bindirdik, gönderdik, onu da yapmıyoruz. Üç, göndereceğimiz insanın can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Dört, göndereceğimiz insan orada para kazanacak” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bütün alt yapıyı hazırlayacağız. Yeter imi yine yetmez. Buradan gidenlerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması lazım. Yeniden bir savaş ortamında kendilerini bulmamaları gerekiyor. Bunun için de meşru hükümetle oturulacak, protokol yapılacak. Birleşmiş Milletler gerekse devreye sokulacak herkesin can ve mal güvenliği sağlanacak. Yeter mi? Bir şey daha yapmamız lazım. Biz parti olarak Ortadoğu halklarını akrabamız olarak görüyoruz. Bizim akrabalarımız zaten. Hala kız alıp vermeler var, evlilikler var. Bir kavga değil Ortadoğu havzasını bir barış havzasına döndürebilirsek Türkiye de kazanacak Ortadoğu’da herkes kazanacak. Biz hiç kimsenin kimliğiyle yaşam tarzıyla ilgilenmiyoruz. Herkesin kimliği kendi şerefidir. İnsanların karnının doyması lazım. Bu bölgede insanların huzur içinde yaşaması lazım.”