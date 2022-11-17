Tahıl koridoru anlaşması 4 ay uzatıldı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır. Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500’e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür.”

UKRAYNA DA DUYURDU

Ayrıca Ukrayna Altyapı Bakanlığı, süresi 19 Kasım'da sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 4 ay daha uzatılacağını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre bakanlık, gelişmeyi "küresel gıda krizine karşı mücadelede önemli adım" olarak nitelendirdi.

Ancak konuya ilişkin başka ayrıntı paylaşmadı.

ZELENSKIY: TÜRKİYE VE BM ORTAKLARINDAN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tahıl anlaşmasının 120 gün daha uzatılacağını belirterek Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in resmi açıklamasını beklediğini söyledi.

Zelenski açıklamasında “Tahıl Anlaşması 120 gün uzatılacak. Antonio Guterres ve Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ile birlikte gıda krizine karşı küresel mücadelede kilit karar aldı. Türkiye ve BM ortaklarından resmi açıklama bekleniyor” ifadelerini kullandı.

BM’DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tahıl, gıda maddeleri ve gübrenin Ukrayna'dan güvenli şekilde ihracına olanak sağlayan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni sürdürmeye yönelik tüm tarafların vardığı uzlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullandı.

Antonio Guterres, varılan uzlaşının, çok taraflı çözümler bulunmasında sağduyulu diplomasinin önemini gösterdiğini belirtti.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.