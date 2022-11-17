Politika

Erbil-Bağdat müzakereleri önümüzdeki hafta başlıyor

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Bağdat Temsilcisi Faris İsa, Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetiyle müzakereleri yürütecek Irak hükümeti heyetinin isimlerini K24’e açıkladı.
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kürdistan Erbil Bağdat müzakere Faris İsa

DUHOK (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin önümüzdeki hafta Bağdat’ta yeni Irak hükümetiyle müzakerelere başlayacağı ve her iki tarafın müzakere heyetlerinin belirlendiği bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Bağdat Temsilcisi Faris İsa, Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetiyle müzakereleri yürütecek Irak hükümeti heyetinin isimlerini K24’e açıkladı.

Duhok’taki Kürdistan Amerikan Üniversitesi’nin düzenlediği Ortadoğu Barış ve Güvenlik Konferansı'na katılan Faris İsa, K24’e yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetleri heyetlerinin bir araya geleceğini söyledi.

İsa, Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdulğani’nin müzakere heyetine başkanlık edeceğini söyledi.

Faris İsa, “Irak hükümeti müzakere heyetinde Maliye Bakanı Latif Sami, Irak Başbakanlığı Sekreterliğinden Dr. Necib, Federal Mali Gözetim Başkanı Rafel Yasin, Sınır Kapıları Kurumu temsilcisi ve diğer bazı Irak hükümeti yetkilileri olacak” dedi.

"Önümüzdeki hafta yeni Irak hükümeti heyetiyle görüşme bekleniyor” diyen İsa, daha önce Kürdistan Bölgesi Hükümeti müzakere heyetinin isimlerini şöyle açıklamıştı: Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Şeyh Cenab, Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Umed Sabah, Koordinasyon ve İzleme Ofisi Başkanı Abdulhakim Xesro ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti Bağdat Temsilcisi Faris İsa.

 

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